В США игрока из России отстранили от матчей из-за отказа вставать на колено: «Не понимаю, зачем это делать»

Воспитанник московского «Динамо» полузащитник Валерий Сарамутин, выступающий за «Остин Болд» во второй лиге США, рассказал о своем отстранении от матчей из-за нежелания поддерживать движение «Жизни чернокожих важны» после гибели .

«Тренировки возобновились в конце июня, и почти сразу начались сложности. Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением.

Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: «Пойми, это не для тебя, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать.

С игроками, кстати, конфликтов не было. Вице-капитан «Боулд» Джермейн Тэйлор даже меня поддерживал в личных беседах, пытался переубедить руководство, но ничего поделать не мог. Так совпало, что в то же время у одного нашего игрока обнаружили коронавирус, и меня вместе с ним посадили на карантин – мы жили в одном доме. Так что я пропустил несколько матчей в августе.

По окончании двухнедельного карантина я вернулся в состав и вышел на замену в трех матчах. На сегодня это мои последние игры за «Боулд».

Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено – ладно, если бы это было по желанию, но нет.

А с августа началась еще одна акция: на 8-й минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд – столько времени душили Флойда.

Эта акция впервые была проведена 31 августа в матче с «Оклахомой», я на колено опять не встал. В той же встрече произошел конфликт нашего капитана Клебера (он играл в киевском в нулевые) с тренерским штабом.

Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего юного футболиста. Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жесткой форме высказал тренеру и руководству прямо в раздевалке.

Клебера тут же отстранили от игр и тренировок, хотя контракт вроде пока не разорвали – в составе на официальном сайте он есть. Я был единственным, кто поддержал бразильца, – мы в команде с ним чаще всех общались, так как он еще помнит русский язык.

Меня после той игры тоже отстранили, но только от матчей. То есть я продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, со мной общались как ни в чем не бывало. Но в заявку на матч я больше ни разу не попал.

Штрафов не выписывали – тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь: примерно в то же время «Боулд» подписал контракт с футболистом, не игравшим около года, и тот сразу стал попадать в состав.

В октябре сезон завершился, я вернулся в Россию. Мой контракт с «Боулд» все еще действует, с будущим ситуация неясна», – сказал Сарамутин.