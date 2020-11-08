Василий Уткин: «Кокорин органично и незаменимо смотрелся только в тюрьме. Сейчас он что есть, что нет»

Журналист Василий Уткин высказался о нападающем «Спартака» Александре Кокорине после матча 15-го тура между красно-белыми и (1:1).

«Главная проблема Тедеско заключается в том, что ему надо что-то сделать с Кокориным.

У Кокорина то травмы... Вы знаете, про такие ситуации говорят то понос, то золотуха, но это детское такое выражение, в общем-то вполне устаревшее.

Самое главное, что я понял про , внимательно наблюдая вчера за игрой «Спартак» – «Динамо». Я специально вспомнил, во сколько именно лет, когда он пришел в «Зенит» и так далее.

Мне кажется, что за последние четыре года, если брать профессиональную деятельность Кокорина, все-таки максимально органично и более или менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме. Потому что, понимаете, было понятно, как он туда попал. Он вызывал сочувствие. Он был вполне положительным героем, уже там, в этой ситуации. И он был незаменим, потому что без него не обходилась ни одна газета, ни один портал. Им все время интересовались.

А сейчас Кокорин что есть, что нет. И, самое главное, он выходит на поле и не становится яснее, зачем он это все сделал, делает.

Понятно стремление Тедеско его вписать. Футболист, который должен действовать на той позиции, где был Кокорин, находится внутри такого натянутого треугольника атаки. Есть центрфорвард Понсе, активные фланги – неважно, кто и как их заполняет. И вот, человек, который продвигает мяч каким-то образом. В этой роли оказался Кокорин. И весь первый тайм «Спартак» не мог продвигать мяч. Только более или менее флангами», – сказал Уткин.

«Спартак» не разгоняется: оборона и атака существуют отдельно, непонятный Кокорин, Зобнина надо делать десяткой