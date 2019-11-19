Баста о Карпине: «Был конфликт. Приезжий из Москвы не может указывать мне место в родном городе»

Российский рэпер и продюсер, владелец ростовского СКА Василий Вакуленко (Баста) рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» .

В 2018 году «Ростов» выступал против концерта Басты на домашнем стадионе, утверждая, что это повредит газону. Концерт состоялся, его посетили 35 тысяч человек. Карпин после этого события был недоволен состоянием газона.

«У нас был конфликт. Валера Карпин – человек очень чувствительный. Я отношусь к нему с симпатией, по-другому нельзя к нему относиться. Позиция была такая: если я выступлю на стадионе, команда «Ростов» там играть больше не сможет.

Для меня любовь к городу – это не громкие слова. Мне хотелось сделать этот праздник. Я среагировал на агрессию в свою сторону. Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с клубом «Ростов». Ну да, очередной тренер, еще один человек, который поработает в этом клубе. И все.

Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моем родном городе. Мне было обидно и горько.

Нужно понимать, кто есть кто. Если ты тренер-наемник, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Вот это был бы поворот», – сказал Баста в программе «Инсайдеры».

Баста: «Важно, чтобы в Ростове было дерби, было мясо, чтобы болельщики приходили и уходили довольными»