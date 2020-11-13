Жена Валерия Буре о критике фото с рукой мужа на ее груди: «Секс – это благословение. Веселый флирт – одна из причин успеха нашего брака»

Кэндис Буре, супруга бывшего игрока клубов и сборной России Валерия Буре, поделилась мнением о критике ее фото из инстаграма, на котором рука мужа лежит на ее груди.

«Те из вас, кто случайно подписался на меня в инстаграме, знают, что мой муж нечасто там появляется. Я называю его единорогом, потому что он заходит туда пару раз за год.

Однажды я сказала ему, что на улице очень красиво, и нам стоит сфотографироваться. В самом конце он обнял меня за плечо, а на самом последнем снимке схватил мою грудь. И я сказала: «О, черт возьми, это так смешно, могу я опубликовать это?»

Мне писали, что было неуместно выкладывать это как христианке, что следует быть скромнее. Что я могу сказать? Я замужем 24 года. Я христианка, мой муж – христианин, и я очень горжусь тем, что нам удалось прожить в браке 24 года. И тот факт, что мы весело проводим время и флиртуем вместе – одна из причин успеха нашего брака.

Секс – это благословение брака, и я ненавижу, когда говорят: «Нет, вы должны делать вид, будто никогда не занимались сексом. Мы знаем только, что вы занимались сексом трижды, потому что у вас трое детей».

Да, в течение первых нескольких лет я занималась сексом с мужем, думая: «Черт возьми, Бог смотрит на меня, и это, наверное, плохо». Очень сложно щелкнуть этим переключателем. И потребовались годы, чтобы принять это и наслаждаться», – рассказала Буре.

Фото: инстаграм Кэндис Буре

Жена Валерия Буре – актриса из его любимого сериала. Они вместе уже 26 лет