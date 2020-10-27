Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» против «Торино», «Рома» – «Парма»

В 8-м туре итальянской Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью на выезде со «Специей» (0:0), «Ювентус» победил «Кальяри» (2:0).
В воскресенье «Интер» встречается с «Торино», а «Наполи» сразится с «Миланом».
Чемпионат Италии
8-й тур
- Дата проведения
- 22 ноября, 14.30, «Артемио Франки»
- Гол:
- 0:1 – 52 Импрота.
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Игор Жулио (Лирола, 57), Пеццелья, Бираги, Амрабат (Валеро, 72), Кастровилли, Рибери (Сапонара, 44), Данкан (Пульгар, 55), Куаме (Кутроне, 55), Влахович.
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Беневенто –
Монтипо, Кальдирола, Барба, Глик, Летициа (Маджо, 66), Ионицэ, Скьяттарелла, Хетемай, Импрота (Тельо, 83), Мончини (Лападула, 78), Сау (Инсинье, 46).
- Дата проведения
- 22 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Гол:
- 0:1 – 42 Бога.
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Верона –
Сильвестри, Чеккерини, Давидович, Маньяни, Димарко, Дзакканьи, Илич, Барак, Тамез, Ди Кармине, Калинич (Колли, 38).
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Сассуоло –
Консильи, Рожерио, Кирикеш, Толян, Феррари, Джуричич, Лопес, Бога, Локателли, Берарди, Распадори.
- Предупреждение:
- Димарко (45).
- Дата проведения
- 22 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Аудеро, Йосида, Берешиньски, Реджини, Колли, Торсбю, Экдаль, Дамсгор, Адриен Силва, Кандрева, Куальярелла.
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Болонья –
Скорупски, де Сильвестри, Томиясу, Хики, Ларангейра, Сванберг, Схаутен, Сориано, Орсолини, Паласио, Барроу.
- Дата проведения
- 22 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Миранте, Карсдорп, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вильяр, Кристанте, Мхитарян, Верету, Педро, Майораль.
- Дата проведения
- 22 ноября, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 45 Дзадза.
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Интер –
Ханданович, Янг, Раноккия, Бастони, Хакими, Видаль, Барелла, Санчес, Гальярдини, Д`Амброзио, Лукаку.
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Торино –
Сиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Синго, Ринкон, Линетти, Верди (Бонаццоли, 42), Мейте, Бремер, Дзадза.
- Предупреждения:
- Верди (31), Д`Амброзио (35).
- Дата проведения
- 22 ноября, 20.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.00, «Эцио Шида»
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Кротоне –
Кордац, Марроне, Рисполи (Педру Перейра, 46), Магальян, Реца, Куомо, Бенали, Вулич (Ривьер, 79), Петриччоне (Дрэгуш, 68), Жуниор Мессиас, Нванкво.
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Лацио –
Рейна, Раду, Ачерби, Габаррон (Худт, 79), Лаццари, Лейва, Пароло (Акпа-Акпро, 46), Луис Альберто, Корреа (Кайседо, 62), Фарес (Марушич, 46), Иммобиле (Перейра, 75).
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «Дино Мануцци»
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Специя –
Проведель, Виньяли (Маттьелло, 55), Эрлич, Терци (Шабо, 75), Бастони (Маркицца, 62), Эстевес (Дейола, 75), Риччи, Побега (Маджоре, 46), Джаси, Нзола, Фариас.
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Аталанта –
Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Депаоли (Пиччини, 25; Шутало, 88), Пессина, де Рон, Гозенс, Иличич (Миранчук, 84), Гомес (Пашалич, 46), Сапата (Ламмерс, 67).
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Куадрадо, Демирал, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 86), Кулусевски (Кьеза, 86), Артур (Бентанкур, 85), Рабьо (Маккенни, 69), Бернардески, Мората (Дибала, 69), Роналду.
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Кальяри –
Краньо, Пизакане, Клаван (Карбони, 70), Валюкевич, Дзаппа, Рог, Марин (Калигара, 71), Трипальделли (Соттиль, 46), Унас (Олива, 81), Жоао Педро, Симеоне (Паволетти, 81).
- Предупреждения:
- Рабьо (33), Трипальделли (35), Данило (53), Артур (54), Соттиль (74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.