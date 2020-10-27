Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» против «Торино», «Рома» – «Парма»

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В 8-м туре итальянской Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью на выезде со «Специей» (0:0), «Ювентус» победил «Кальяри» (2:0).

В воскресенье «Интер» встречается с «Торино», а «Наполи» сразится с «Миланом».

Чемпионат Италии

8-й тур

Фиорентина – Беневенто 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
22 ноября, 14.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 52 Импрота.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Игор Жулио (Лирола, 57), Пеццелья, Бираги, Амрабат (Валеро, 72), Кастровилли, Рибери (Сапонара, 44), Данкан (Пульгар, 55), Куаме (Кутроне, 55), Влахович.
БеневентоМонтипо, Кальдирола, Барба, Глик, Летициа (Маджо, 66), Ионицэ, Скьяттарелла, Хетемай, Импрота (Тельо, 83), Мончини (Лападула, 78), Сау (Инсинье, 46).
Предупреждения:
Глик (18), Летициа (53), Хетемай (74), Бираги (87), Лирола (90).

 

Верона – Сассуоло 0:1 (перерыв)
Дата проведения
22 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 42 Бога.
ВеронаСильвестри, Чеккерини, Давидович, Маньяни, Димарко, Дзакканьи, Илич, Барак, Тамез, Ди Кармине, Калинич (Колли, 38).
СассуолоКонсильи, Рожерио, Кирикеш, Толян, Феррари, Джуричич, Лопес, Бога, Локателли, Берарди, Распадори.
Предупреждение:
Димарко (45).

 

Сампдория – Болонья 1:1 (перерыв)
Дата проведения
22 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Торсбю, 1:1 – 44, автогол Реджини.
СампдорияАудеро, Йосида, Берешиньски, Реджини, Колли, Торсбю, Экдаль, Дамсгор, Адриен Силва, Кандрева, Куальярелла.
БолоньяСкорупски, де Сильвестри, Томиясу, Хики, Ларангейра, Сванберг, Схаутен, Сориано, Орсолини, Паласио, Барроу.
Предупреждения:
Хики (9), Паласио (42).

 

Рома – Парма 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
22 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Майораль, 2:0 – 32 Мхитарян, 3:0 – 40 Мхитарян.
РомаМиранте, Карсдорп, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вильяр, Кристанте, Мхитарян, Верету, Педро, Майораль.
ПармаСепе, Осорио, Бруну Алвеш, Пеццелла, Гальоло, Сипрьен, Грасси, Зом, Куцка, Жервиньо, Инглезе.

 

Интер – Торино 0:1 (перерыв)
Дата проведения
22 ноября, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 45 Дзадза.
ИнтерХанданович, Янг, Раноккия, Бастони, Хакими, Видаль, Барелла, Санчес, Гальярдини, Д`Амброзио, Лукаку.
ТориноСиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Синго, Ринкон, Линетти, Верди (Бонаццоли, 42), Мейте, Бремер, Дзадза.
Предупреждения:
Верди (31), Д`Амброзио (35).

 

Удинезе – Дженоа
Дата проведения
22 ноября, 20.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Милан
Дата проведения
22 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кротоне – Лацио 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
21 ноября, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Иммобиле, 0:2 – 58 Корреа.
КротонеКордац, Марроне, Рисполи (Педру Перейра, 46), Магальян, Реца, Куомо, Бенали, Вулич (Ривьер, 79), Петриччоне (Дрэгуш, 68), Жуниор Мессиас, Нванкво.
ЛациоРейна, Раду, Ачерби, Габаррон (Худт, 79), Лаццари, Лейва, Пароло (Акпа-Акпро, 46), Луис Альберто, Корреа (Кайседо, 62), Фарес (Марушич, 46), Иммобиле (Перейра, 75).
Предупреждения:
Рисполи (10), Марроне (25), Фарес (26), Пароло (45), Куомо (56), Лейва (86), Луис Альберто (90).

 

Специя – Аталанта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
21 ноября, 20.00, «Дино Мануцци»
превью матча текстовый онлайн статистика
СпецияПроведель, Виньяли (Маттьелло, 55), Эрлич, Терци (Шабо, 75), Бастони (Маркицца, 62), Эстевес (Дейола, 75), Риччи, Побега (Маджоре, 46), Джаси, Нзола, Фариас.
АталантаГоллини, Толои, Ромеро, Паломино, Депаоли (Пиччини, 25; Шутало, 88), Пессина, де Рон, Гозенс, Иличич (Миранчук, 84), Гомес (Пашалич, 46), Сапата (Ламмерс, 67).
Предупреждения:
Риччи (3), Эстевес (28), Гозенс (38), Пашалич (52), Терци (65), Пессина (85).

 

Ювентус – Кальяри 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
21 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Роналду, 2:0 – 42 Роналду.
ЮвентусБуффон, Куадрадо, Демирал, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 86), Кулусевски (Кьеза, 86), Артур (Бентанкур, 85), Рабьо (Маккенни, 69), Бернардески, Мората (Дибала, 69), Роналду.
КальяриКраньо, Пизакане, Клаван (Карбони, 70), Валюкевич, Дзаппа, Рог, Марин (Калигара, 71), Трипальделли (Соттиль, 46), Унас (Олива, 81), Жоао Педро, Симеоне (Паволетти, 81).
Предупреждения:
Рабьо (33), Трипальделли (35), Данило (53), Артур (54), Соттиль (74).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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