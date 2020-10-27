Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» против «Торино», «Рома» – «Парма»

В 8-м туре итальянской Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука сыграла вничью на выезде со «Специей» (0:0), «Ювентус» победил «Кальяри» (2:0).

В воскресенье «Интер» встречается с «Торино», а «Наполи» сразится с «Миланом».

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8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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