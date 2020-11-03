📉«Шальке» опустился на последнее место. Команда не побеждает в Бундеслиге больше 10 месяцев

Теги Шальке Майнц бундеслига Германия Фрайбург Дэвид Вагнер Мануэль Баум Футбол

«Майнц» обыграл «Фрайбург» (3:1) в 8-м туре Бундеслиги.

После этого результата «Майнц» набрал 4 очка и вышел на 17-е место в чемпионате, опередив «Шальке».

Теперь клуб из Гельзенкирхена замыкает турнирную таблицу с 3 очками в 8 матчах при разнице мячей 5:24.

«Шальке» не побеждает в Бундеслиге 24 матча подряд. В последний раз клуб выиграл в чемпионате 17 января – это был матч 18-го тура прошлого розыгрыша Бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

Нынешней осенью «Шальке» уволил Дэвида Вагнера с поста главного тренера. Его сменил Мануэль Баум.

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