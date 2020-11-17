«Магнитка» проиграла «Северстали» – 1:4. У команды 7 поражений в 9 последних матчах

уступил (1:4) на домашнем льду в матче чемпионата .

Команда тренера проиграла семь из девяти последних игр.

Магнитогорский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 29 играх.

В следующем матче, 25 ноября, «Магнитка» встретится с «Ак Барсом».

Вчера появилась информация о том, что во время перелета из Хабаровска нападающий Николай Прохоркин подрался с ассистентом главного тренера Александром Гольцем. Сам хоккеист это опроверг.