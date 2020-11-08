Холанд о 16-летнем Мукоко: «Самый большой талант мира. Мне уже 20 лет, я старею»

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Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о нападающем дортмундцев Юссуфе Мукоко после матча 8-го тура Бундеслиги с «Гертой» (5:2).

– Я думаю, что он сейчас самый большой талант мира. 16 лет и 1 день (в момент дебюта в Бундеслиге – прим. Sports.ru), это просто потрясающе. У него впереди большая карьера.

– А кто тогда ты?

– Мне уже 20 лет, я старею. Что есть, то есть, – сказал Холанд.

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