Мостовой о Тедеско и Шварце: «Обидно, что самые легендарные клубы страны тренируют два иностранца»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об иностранных тренерах «Спартака» и «Динамо» после очного матча в 15-м туре РПЛ (1:1).

«Спартак» и «Динамо». Кто из немецких тренеров выступил круче?

– Мне обидно, что два, наверное, самых легендарных клуба в нашей стране тренируют два иностранца.

И ни тот, ни другой в футбол не играли. Это просто... – сказал Мостовой в интервью «РБ-Спорт».

Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу

«Спартак» не разгоняется: оборона и атака существуют отдельно, непонятный Кокорин, Зобнина надо делать десяткой

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