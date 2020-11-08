Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи» – 3:1

В 8-м туре итальянской Серии А «Милан» в гостях обыграл «Наполи» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Дубль сделал форвард «россонери» Златан Ибрагимович. Дрис Мертенс отыграл один гол, однако Йенс Хеуге в концовке поставил точку в матче.
«Милан» лидирует в турнирной таблице, опережая «Сассуоло» на два очка. У «Ромы» на три очка меньше, у «Ювентуса» – на четыре.
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 20 Ибрагимович, 0:2 – 54 Ибрагимович, 1:2 – 63 Мертенс, 1:3 – 90 Хеуге.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Элмаз, 90), Бакайоко, Лосано (Зелиньски, 56), Политано (Петанья, 69), Инсинье, Мертенс.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Кессиэ, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо, 73), Чалханоглу (Крунич, 87), Ребич (Хеуге, 73), Ибрагимович (Коломбо, 79).
- Предупреждения:
- Бакайоко (16), Калабрия (47), Ребич (59), Кессиэ (76), Мариу Руй (81), Кастильехо (85).
- Удаление:
- Бакайоко (65).