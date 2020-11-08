Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи» – 3:1

В 8-м туре итальянской Серии А в гостях обыграл «Наполи» (3:1).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дубль сделал форвард «россонери» Златан Ибрагимович. Дрис Мертенс отыграл один гол, однако Йенс Хеуге в концовке поставил точку в матче.

«Милан» лидирует в турнирной таблице, опережая «Сассуоло» на два очка. У «Ромы» на три очка меньше, у «Ювентуса» – на четыре.

Таблица Серии А

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