Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи» – 3:1

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Наполи Sports.ru Футбол

В 8-м туре итальянской Серии А «Милан» в гостях обыграл «Наполи» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дубль сделал форвард «россонери» Златан Ибрагимович. Дрис Мертенс отыграл один гол, однако Йенс Хеуге в концовке поставил точку в матче.

«Милан» лидирует в турнирной таблице, опережая «Сассуоло» на два очка. У «Ромы» на три очка меньше, у «Ювентуса» – на четыре.

Наполи – Милан 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
22 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Ибрагимович, 0:2 – 54 Ибрагимович, 1:2 – 63 Мертенс, 1:3 – 90 Хеуге.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Элмаз, 90), Бакайоко, Лосано (Зелиньски, 56), Политано (Петанья, 69), Инсинье, Мертенс.
МиланДоннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Кессиэ, Беннасер, Салемакерс (Кастильехо, 73), Чалханоглу (Крунич, 87), Ребич (Хеуге, 73), Ибрагимович (Коломбо, 79).
Предупреждения:
Бакайоко (16), Калабрия (47), Ребич (59), Кессиэ (76), Мариу Руй (81), Кастильехо (85).
Удаление:
Бакайоко (65).

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