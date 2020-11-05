Дзагоев, Кучаев, Карпов и Васин сдали сомнительные тесты на COVID-19 перед игрой с «Сочи» (Metaratings.ru)

Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия Алан Дзагоев Константин Кучаев Сочи Вадим Карпов коронавирус Футбол

Стало известно, по какой причине четыре футболиста ЦСКА не сыграли против «Сочи» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Сомнительные результаты по итогам тестирования получили защитники Вадим Карпов и Виктор Васин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев. По этой причине игроки пропустили встречу с сочинцами», – сообщает Metaratings.ru со ссылкой на собственный источник. 

Все четверо изолированы от партнеров по команде. Их участие в следующих матчах ЦСКА под вопросом, все будет зависеть от повторных результатов тестирования на COVID-19.

После 15 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

В четверг московский клуб встретится с «Фейеноордом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Сочи» притормозил ЦСКА: забил нападающий, который дебютировал за армейцев в 17

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья