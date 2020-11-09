Донован Митчелл подпишет максимальное продление контракта – 195 млн за 5 лет

Атакующий защитник «Юты» (24 года, 185 см) договорился с клубом о подписании максимального продления контракта новичка. Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет и 195 млн долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По новому контракту Митчелл гарантированно получит 163 млн долларов, однако сумма может быть увеличена до 195 млн, если игрок будет включен в одну из трех символических сборных по итогам сезона-20/21.

Митчелл был выбран на драфте 2017 года под 13-м номером. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел за «Джаз» 69 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 4,4 подбора и 4,3 передачи, и впервые стал участником Матча всех звезд.

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