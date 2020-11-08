Пике пропустит от 3 до 5 месяцев из-за травмы крестообразной связки

Стало известно, какой срок потребуется защитнику «Барселоны» на восстановление от травмы, полученной в матче 10-го тура против «Атлетико» (0:1).

Футболист пропустит от 3 до 5 месяцев из-за повреждения передней крестообразной связки правого колена и растяжения внутренней боковой связки 3-й степени, сообщает COPE.

Ранее стало известно, что защитник «Барсы» Серджи Роберто выбыл на 2 месяца из-за травмы бедра. Также в матче с «Атлетико» повреждение получил Усман Дембеле.

33-летний испанец в нынешнем сезоне провел 8 игр в Ла Лиге. С его показателями можно ознакомиться тут.

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