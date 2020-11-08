Златан забил 10 голов в 6 матчах Серии А и лидирует в списке бомбардиров, обогнав Роналду

Теги Милан Златан Ибрагимович Криштиану Роналду серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (2:0, первый тайм).

39-летний форвард забил 9-й и 10-й голы в этом сезоне чемпионата Италии и идет первым в списке бомбардиров, опережая форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого 8 мячей.

Златан забил во всех 6 матчах этого сезона Серии А, в которых принял участие. Статистика шведа – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

39-летний Златан пока результативнее пикового Шевченко и нынешнего Роналду. Раньше играл на инстинктах, а теперь изучает соперников – и выбирает жертву

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