Златан забил 10 голов в 6 матчах Серии А и лидирует в списке бомбардиров, обогнав Роналду

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (2:0, первый тайм).
39-летний форвард забил 9-й и 10-й голы в этом сезоне чемпионата Италии и идет первым в списке бомбардиров, опережая форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого 8 мячей.
Златан забил во всех 6 матчах этого сезона Серии А, в которых принял участие. Статистика шведа – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
39-летний Златан пока результативнее пикового Шевченко и нынешнего Роналду. Раньше играл на инстинктах, а теперь изучает соперников – и выбирает жертву