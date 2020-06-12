Златан вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории. Роналду – 1-й, Месси – 2-й

«Милан» в эти минуты играет против «Наполи» (2:0, второй тайм) в рамках 8-го тура Серии А.

Счет в этом матче открыл нападающий «россонери» , головой замкнувший навес Тео Эрнандеса. На 54-й минуте швед оформил дубль.

39-летний форвард довел число своих голов в топ-5 лигах до 288. По этому показателю он сначала сравнялся с бывшим нападающим «Ливерпуля» Гордоном Ходжсоном, а затем обошел его.

Теперь Ибрагимович занимает чистое 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг.

Он также забивал в Серии А за «Ювентус» и «Интер», в Ла Лиге – за «Барселону», в АПЛ – за «Манчестер Юнайтед» и в Лиге 1 – за «ПСЖ».

Лучшие бомбардиры топ-5 лиг в истории:

1. ( ) – 455;

2. ( ) – 447;

3. Джимми Гривз – 366;

4. Герд Мюллер – 365;

5. Стив Блумер – 317;

6. Дикси Дин – 310;

7. Делио Оннис – 299;

8. Златан Ибрагимович («Милан») – 288;

9. Гордон Ходжсон – 287.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Наполи» и «Миланом».