Златан вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории. Роналду – 1-й, Месси – 2-й

«Милан» в эти минуты играет против «Наполи» (2:0, второй тайм) в рамках 8-го тура Серии А.
Счет в этом матче открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, головой замкнувший навес Тео Эрнандеса. На 54-й минуте швед оформил дубль.
39-летний форвард довел число своих голов в топ-5 лигах до 288. По этому показателю он сначала сравнялся с бывшим нападающим «Ливерпуля» Гордоном Ходжсоном, а затем обошел его.
Теперь Ибрагимович занимает чистое 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг.
Он также забивал в Серии А за «Ювентус» и «Интер», в Ла Лиге – за «Барселону», в АПЛ – за «Манчестер Юнайтед» и в Лиге 1 – за «ПСЖ».
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг в истории:
1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 455;
2. Лионель Месси («Барселона») – 447;
3. Джимми Гривз – 366;
4. Герд Мюллер – 365;
5. Стив Блумер – 317;
6. Дикси Дин – 310;
7. Делио Оннис – 299;
8. Златан Ибрагимович («Милан») – 288;
9. Гордон Ходжсон – 287.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Наполи» и «Миланом».