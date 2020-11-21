Медведев выиграл крупнейший титул в карьере

Четвертая ракетка мира на итоговом турнире ATP выиграл крупнейший титул в карьере. В финале он победил австрийца (4:6, 7:6, 6:4) и сократил отставание в их личном противостоянии – 2:3 (1:1 в этом году).

Теперь 24-летний Медведев – чемпион девяти турниров ATP. Он стал пятым подряд новым победителем итогового и седьмым теннисистом в истории ATP-тура (т. е. с 1990 года), хотя бы раз выигрывавшим ATP Finals, не потерпев поражений.

Тим второй год подряд уступил в финале итогового, хотя оба раза взял первую партию. Кроме того, Медведев первым за 22 матча победил Тима, проиграв ему стартовый сет.

Российский №1 завершил сезон серией из 10 побед – перед итоговым он, напомним, выиграл «Мастерс» в Париже. В обновленном рейтинге Медведев будет отставать от Тима меньше чем на 700 очков.

Медведев выиграл итоговый турнир! Был лучше и Джоковича, и Надаля, и Тима

У Медведева ничего не выходит с первого раза. В прошлом году он провалил итоговый, а сегодня выиграл титул