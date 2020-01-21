«В Беларуси не должен проводиться ЧМ-2021. Работаем над заявлением министров уровня ЕС». Министр культуры Финляндии о турнире

Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко высказалась касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Есть три проблемных вопроса, которые связаны с турниром. Первый – это коронавирус, который может привести к тому, что организация турнира окажется под угрозой по соображениям здоровья и безопасности.

Второй – беспорядки в Беларуси. Они сопряжены с риском для участников. Третий вопрос – это права человека и политическая перспектива. Ситуация в Беларуси широко обсуждается на международном уровне.

Хоккей – важная игра для финнов. Наши последние победы важны. Этот успех принес много радости Финляндии. Это необходимо в такое время. Однако также необходимо помнить о безопасности и политическом измерении.

Сейчас мы работаем над заявлением министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Здесь мы действуем на опережение. С точки зрения Финляндии, вопрос безопасности стоит на первом месте.

В то же время следует признать, что для Финляндии ЧМ является гораздо более значимым, чем для многих других стран. Для Финляндии хоккей – важный вид спорта. Как и для Беларуси. В то же время есть множество стран ЕС, которые не считают этот вопрос настолько серьезным.

Моя цель – выработать единую позицию на уровне министров ЕС по отношению к ЧМ-2021. Решение необходимо, потому что сейчас этот вопрос обсуждается в ИИХФ», – сказала Саарикко.

Чемпионат мира могут перенести из Минска. В ближайшие дни ИИХФ должна принять решение о проведении турнира в Беларуси в 2021 году.

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