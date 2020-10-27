ФИФА вручит приз The Best. Голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря (Globo Esporte)

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В ФИФА не стали отказываться от вручения приза The Best по итогам 2020 года, несмотря на влияние, которое оказала пандемия коронавируса на мировой футбол.

Globo Esporte сообщает, что приз будет вручен, однако дата награждения пока не определена. Голосование пройдет с 25 ноября по 9 декабря.

Награду получат лучший футболист и лучшая футболистка, а также лучшие тренеры по итогам сезона-2019/20.

Напомним, французское издание France Football отменило вручение «Золотого мяча» по итогам сезона, сославшись на последствия пандемии коронавируса. 

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