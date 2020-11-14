Васильев об уходе Юрловой в декрет: «Бывают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше невозможно. Такое было, когда умирал Брежнев»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о составе женской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону.
– В женской сборной четыре из семи спортсменок, то есть больше половины, представляют один регион и одного тренера. Это нормально?
– Если это действительно сильнейшие, то почему бы нет? Но в данном случае просматривается предвзятое отношение и определенные региональные предпочтения. Я считаю, это неправильно.
Если ты стал старшим тренером, все личностные и региональные предпочтения надо забыть. Но давайте дадим возможность Михаилу Викторовичу Шашилову это опровергнуть. Я думаю, будет много аргументов против этого состава, но вдруг? Посмотрим, как пройдет первый этап, а потом уже можно будет делать какие-то выводы.
– Уход в декрет Екатерины Юрловой – это большой удар для женской команды?
– Всегда возникают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше существовать невозможно. Примерно такое было, когда умирал Брежнев. Чтобы избежать таких моментов, нужно развивать стратегическое планирование и в целом биатлон. А у нас никакой стратегии нет.
Если с юношами и юниорами работают не профессионалы высшей пробы вроде Лопухова или Гурьева, а человек, который непонятно откуда взялся, и ему вдруг отдали наше самое ценное – резерв. Зачем – чтобы их форсировать, показать сиюминутный результат на юниорском первенстве, а потом мы этих спортсменов никогда больше не увидим?
– Кстати, самая молодая в команде – 21-летняя Анастасия Гореева. Верите в ее перспективы?
– Если Настя сейчас хорошо себя чувствует и готова функционально, то почему бы и нет. У нас Юрий Кашкаров в 20 лет стал олимпийским чемпионом, кстати, самым молодым за всю историю биатлона.
В 1984-м мне самому был 21 год, что тут такого? В таком возрасте вполне можно даже выигрывать. Если спортсмену есть что показать и предложить на уровне Кубка мира – нужно его туда отправлять, а не выдерживать на Кубке России, – сказал Васильев.
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