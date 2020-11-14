Васильев об уходе Юрловой в декрет: «Бывают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше невозможно. Такое было, когда умирал Брежнев»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о составе женской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону.

– В женской сборной четыре из семи спортсменок, то есть больше половины, представляют один регион и одного тренера. Это нормально?

– Если это действительно сильнейшие, то почему бы нет? Но в данном случае просматривается предвзятое отношение и определенные региональные предпочтения. Я считаю, это неправильно.

Если ты стал старшим тренером, все личностные и региональные предпочтения надо забыть. Но давайте дадим возможность Михаилу Викторовичу Шашилову это опровергнуть. Я думаю, будет много аргументов против этого состава, но вдруг? Посмотрим, как пройдет первый этап, а потом уже можно будет делать какие-то выводы.

– Уход в декрет – это большой удар для женской команды?

– Всегда возникают тяжелые моменты, когда лидер уходит и кажется, что без него дальше существовать невозможно. Примерно такое было, когда умирал Брежнев. Чтобы избежать таких моментов, нужно развивать стратегическое планирование и в целом биатлон. А у нас никакой стратегии нет.

Если с юношами и юниорами работают не профессионалы высшей пробы вроде Лопухова или Гурьева, а человек, который непонятно откуда взялся, и ему вдруг отдали наше самое ценное – резерв. Зачем – чтобы их форсировать, показать сиюминутный результат на юниорском первенстве, а потом мы этих спортсменов никогда больше не увидим?

– Кстати, самая молодая в команде – 21-летняя . Верите в ее перспективы?

– Если Настя сейчас хорошо себя чувствует и готова функционально, то почему бы и нет. У нас Юрий Кашкаров в 20 лет стал олимпийским чемпионом, кстати, самым молодым за всю историю биатлона.

В 1984-м мне самому был 21 год, что тут такого? В таком возрасте вполне можно даже выигрывать. Если спортсмену есть что показать и предложить на уровне Кубка мира – нужно его туда отправлять, а не выдерживать на Кубке России, – сказал Васильев.

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