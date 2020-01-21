Депутат Европарламента начала сбор подписей за перенос ЧМ-2021 из Минска

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Шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро выступила с инициативой по сбору подписей под письмом в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска, сообщает белорусская Tribuna.com со ссылкой на сайт политика.

Карлсбро также собирает подписи шведских депутатов Европарламента под письмом в хоккейную ассоциацию страны с призывом принять меры, чтобы лишить Беларусь турнира, а также приостановить участие национальной сборной, если ЧМ не будет перенесен.  

Также отмечается, что шведский депутат Фредрик Мальм направил запрос министру спорта страны Аманде Линд о том, будет ли правительство бойкотировать чемпионат мира, если турнир не будет перенесен. 

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Поддерживать режим, использующий оружие против демонстрантов, неприемлемо». Депутат Европарламента о ЧМ-2021 в Минске|

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