Крал интересен клубам АПЛ. Хавбека «Спартака» оценивают в 30 млн фунтов (Mirror)

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может сменить клуб в январе.
Как утверждает Mirror, интерес к 22-летнему хавбеку сборной Чехии проявляют клубы АПЛ.
Скауты следят за игрой Крала, которого оценивают в 30 миллионов фунтов. Клубы, заинтересованные в игроке, полагают, что летом, после чемпионата Европы, его цена может еще вырасти.
Крал перешел в «Спартак» из «Славии». В Англии, в «Вест Хэме», играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.
В 14 матчах РПЛ в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.