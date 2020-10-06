Крал интересен клубам АПЛ. Хавбека «Спартака» оценивают в 30 млн фунтов (Mirror)

Теги Спартак Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Владимир Цоуфал Томаш Соучек Алекс Крал Футбол

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может сменить клуб в январе.

Как утверждает Mirror, интерес к 22-летнему хавбеку сборной Чехии проявляют клубы АПЛ.

Скауты следят за игрой Крала, которого оценивают в 30 миллионов фунтов. Клубы, заинтересованные в игроке, полагают, что летом, после чемпионата Европы, его цена может еще вырасти.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии». В Англии, в «Вест Хэме», играют два других экс-игрока пражского клуба – хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал.

В 14 матчах РПЛ в этом сезоне Крал отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья