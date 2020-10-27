«Африканские легионеры «Спартака» устраивали оргии. Мы не поняли, были ли в них дамы». Червиченко о Баги

провел день в компании Sports.ru и поучаствовал в рубрике «Истории-челлендж», где нужно быстро вспоминать истории про людей из мира футбола.

При упоминании фамилии бывшего вратаря Абдельилы Баги Червиченко рассказал про оргии африканских легионеров.

«Не помню точно, с ним была история или нет, но они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась.

Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались.

В итоге нам пришлось его переселять. Короче, точно какие-то сексуальные приключения были», – рассказал Червиченко.

Так же он вспомнил, как на спор бил пенальти Черчесову, как устраивал алко-челленндж с и как выпивал 3 литра томатного сока залпом.

Целиком интервью Червиченко можно посмотреть на ютуб-канале Глеба Чернявского.