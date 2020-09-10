ЦСКА готов за 50 млн евро продать Влашича «Зениту», петербуржцы не делали предложений (Metaratings.ru)

Стали известны причины, по которым полузащитник не перешел из ЦСКА в в летнее трансферное окно.

Клуб из Санкт-Петербурга действительно интересовался 23-летним хорватом и предлагал ему контракт на 4,5 миллиона евро в год.

По информации Metaratings.ru, сам хавбек хотел перейти в «Зенит» – и не только из-за выгодного предложения, но и из-за спортивной составляющей. У ЦСКА был спад.

Однако, «Зенит» не делал официальных предложений о трансфере футболиста. Сообщалось, что сине-бело-голубые предложат 35 млн евро за Влашича, но у «Зенита» был ограниченный трансферный бюджет до конца окна – около 25 млн евро.

При этом ЦСКА готов начать переговоры с «Зенитом» по Николе с 50 млн евро, хотя в Европу игрока сборной Хорватии отпустят за 25-35 млн.

За Влашичем активно следят клубы Серии А. По информации источника, основные претенденты на хорвата на текущий момент – «Интер», «Наполи» и «Рома». Летом им интересовалась «Аталанта», но денег на этот трансфер у клуба из Бергамо нет.

Шансы на то, что Влашич зимой покинет ЦСКА и уедет в Европу, близки к нулю. Это может случиться после чемпионата Европы. Сам Влашич хотел бы продолжить карьеру в Италии.

В 12 матчах в этом сезоне Влашич забил 6 голов и отдал 4 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

«Зенит» следит за всеми русскими центральными защитниками, которые бегут и не падают». Огромное интервью о трансферах чемпиона

Влашич размазал «Арсенал»: 2+1 и 9 ударов по воротам (у Тулы – 6). Пересматриваем мощный второй гол