«Мы расстроились, что Месси остался». Часть работников «Барсы» переживала из-за сокращений и ждали продажи Лео

Часть сотрудников «Барселоны» надеялась прошлым летом, что нападающий покинет клуб.

Аргентинец был намерен уйти и подал официальный запрос о своем трансфере, однако руководство клуба отказалось обсуждать возможную продажу игрока, и в итоге он остался.

Журнал FourFourTwo пообщался с работниками каталонской команды, для многих из которых решение «Барсы» удержать 33-летнего форварда стало неприятной новостью.

«Мы расстроились, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены.

Мы понимали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить ему зарплату.

Я люблю Лео и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола, но еще больше я люблю свою семью и возможность иметь работу», – рассказал сотрудник «Барселоны», работающий в одном из офисов на .

Бартомеу уже нет в «Барсе», но игроков все равно просят о снижении зарплат. И грозят банкротством, если не сэкономят 190 млн. Решение за Месси