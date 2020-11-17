Медведев стал первым за 11 лет русским полуфиналистом итогового турнира

Российский №1 Даниил Медведев, во втором матче группового этапа итогового турнира ATP обыгравший пятикратного чемпиона Новака Джоковича 6:3, 6:3, вышел в полуфинал соревнований с первого места в группе. Там он сыграет с победителем завтрашней встречи между Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем.

Masterful Medvedev 🧙‍♂️



The moment @DaniilMedwed defeated Djokovic 6-3 6-3 to book his spot in the last four of the 2020 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/1TiKgFga7K — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020

24-летний Медведев обыграл 17-кратного чемпиона «Шлемов» в третий раз за четыре матча и сократил отставание по личным встречам до 3-4.

Чемпион парижского «Мастерса» стал первым представителем России в полуфинале ATP Finals после Николая Давыденко, победившего в Лондоне в 2009-м.

Медведев такой красавец! Разобрал Джоковича (тот вообще не знал, что делать) и вышел в 1/2 финала итогового