Медведев стал первым за 11 лет русским полуфиналистом итогового турнира

Российский №1 Даниил Медведев, во втором матче группового этапа итогового турнира ATP обыгравший пятикратного чемпиона Новака Джоковича 6:3, 6:3, вышел в полуфинал соревнований с первого места в группе. Там он сыграет с победителем завтрашней встречи между Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем.

