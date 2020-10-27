Сербия – Россия – 5:0. Младенович забил пятый гол. Онлайн-трансляция

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В 6-м туре группового этапа Лиги наций сборная России играет с Сербией на выезде.  

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Чтобы гарантировать себе выход в дивизион А без учета результата матча Венгрия – Турция, сборной России необходимо одержать победу. 

Сербия – Россия 5:0 (второй тайм)
Дата проведения
18 ноября, 22.45, «Райко Митич»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Радонич, 2:0 – 25 Йович, 3:0 – 40 Влахович, 4:0 – 45 Йович, 5:0 – 64 Младенович.
СербияРайкович, Младенович (Ранджелович, 90), Спайич, Митрович (Павлович, 90), Ристич, Радонич (Влахович, 31), Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Здьелар, 90), Миленкович, Йович, Митрович.
РоссияГильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Кузяев, Оздоев, Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Миранчук (Обляков, 46), Заболотный (Черышев, 72).
Предупреждения:
Жирков (47), Заболотный (49), Митрович (82), Обляков (82), Гудель (90).

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