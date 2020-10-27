Сербия – Россия – 5:0. Младенович забил пятый гол. Онлайн-трансляция

В 6-м туре группового этапа Лиги наций сборная России играет с Сербией на выезде.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Чтобы гарантировать себе выход в дивизион А без учета результата матча Венгрия – Турция, сборной России необходимо одержать победу.

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