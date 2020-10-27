Сербия – Россия – 5:0. Младенович забил пятый гол. Онлайн-трансляция

В 6-м туре группового этапа Лиги наций сборная России играет с Сербией на выезде.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Чтобы гарантировать себе выход в дивизион А без учета результата матча Венгрия – Турция, сборной России необходимо одержать победу.
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Райко Митич»
- Голы:
- 1:0 – 10 Радонич, 2:0 – 25 Йович, 3:0 – 40 Влахович, 4:0 – 45 Йович, 5:0 – 64 Младенович.
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Сербия –
Райкович, Младенович (Ранджелович, 90), Спайич, Митрович (Павлович, 90), Ристич, Радонич (Влахович, 31), Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Здьелар, 90), Миленкович, Йович, Митрович.
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Россия –
Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Кузяев, Оздоев, Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Миранчук (Обляков, 46), Заболотный (Черышев, 72).
- Предупреждения:
- Жирков (47), Заболотный (49), Митрович (82), Обляков (82), Гудель (90).