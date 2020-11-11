«Я приподнял голову и получил удар в висок». Призер Олимпиады Андрей Кравченко вышел из белорусской тюрьмы и рассказал о пытках

Сегодня из тюрьмы в Жодино после ареста на 10 суток освободили действующего белорусского легкоатлета, серебряного призера Олимпиады, чемпиона Европы в десятиборье и семиборье Андрея Кравченко.

Его арестовали в позапрошлое воскресенье в день мирного протестного марша – как и еще более 1200 человек.

В интервью TUT.by Андрей рассказал об аресте и пыточных условиях заключения/

«Силовики и вытянули нас из автомобиля. Затянули стяжки, отвели в какой-то дворик. Там стоял омоновец, который довольно адекватно со мной говорил, но потом откуда-то подбежал другой омоновец и со всей силы ударил головой в лицо моего друга Пашу. Я чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: «Что ты тут делаешь, организм?»

Все это сопровождалось постоянным матом. Омоновец пригрозил Паше: «Так хочу тебя ударить с левой, чтобы ты сдох, но не буду руки марать». Какая-то необъяснимая жестокость была.

Потом нас перегрузили в «Газель» и отвезли в РУВД. Там мы простояли 14-15 часов лицом к стене. Где-то в четыре часа ночи нас отправили в камеру, а еще через полчаса отправили в Жодино, предварительно стянув большие пальцы стяжкой.

И так нас, головой в пол, туда повезли. Во всех автозаках на полу были бело-красно-белые флаги. На этаж, где нас оформляли, мы должны были ползти на карачках – это самое унизительное.

Матрасы дали только на третью ночь. Изначально нас было человек по двадцать в камере. Затем расселили в камеры по восемь. После этого трое спали на полу, трое на матрасе и двое – на койках, которые были сварены из железных уголков и листов.

Это была полная жесть. Две ночи я вообще не спал. На восьмерых нам давали четыре кружки чая. Постоянно был включен свет», – сказал Кравченко.

При этом Андрей говорит, что не намерен отказываться от своей позиции: «Все понимают, что происходят недопустимые вещи, что так дальше нельзя. Я там не видел ни одного человека, который отказался бы от своего мнения. Люди веру не теряют».

Более 1100 белорусских спортсменов подписали письмо против насилия и действующего президента Александра Лукашенко, за честные выборы. Андрей Кравченко стал уже восьмым из них, кто отсидел. Экс-баскетболистка женской НБА Елена Левченко, которую арестовали в октябре, также рассказывала об издевательских условиях в тюрьме.

Всего в Беларуси за участие в массовых протестах, которые идут уже 4-й месяц после выборов, арестам подверглись более 30 000 человек. Евросоюз, страны Северной Америки и все соседи Беларуси, кроме России, говорят о грубых фальсификациях этих выборов и не признают легитимность .

Несмотря на увольнение с госдолжности и отчисление из сборной, Андрей Кравченко намерен продолжать подготовку к – и собирает деньги на нее через фандрейзинг.