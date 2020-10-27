«Не провал, не катастрофа, не стыд. Уровень чемпионата падает, нет звезд». Семин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о неудачах клубов в еврокубках.

Этой осенью «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и не одержали ни одной победы в 12 матчах группового этапа Лиги чемпионов и .

«Не провал, не катастрофа, не стыд, Это нормальная рабочая ситуация. Наверное, уровень чемпионат падает.

Нет таких звезд, как Витцель, Халк, выступавшие за , Вальбуэна, который играл в «Динамо», Лима в свое время был в .

Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки, — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».