«Не провал, не катастрофа, не стыд. Уровень чемпионата падает, нет звезд». Семин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о неудачах клубов РПЛ в еврокубках.
Этой осенью «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы в 12 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Не провал, не катастрофа, не стыд, Это нормальная рабочая ситуация. Наверное, уровень чемпионат падает.
Нет таких звезд, как Витцель, Халк, выступавшие за «Зенит», Вальбуэна, который играл в «Динамо», Лима в свое время был в «Локомотиве».
Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки, — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».