«Не провал, не катастрофа, не стыд. Уровень чемпионата падает, нет звезд». Семин – о неудачах клубов РПЛ в еврокубках

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о неудачах клубов РПЛ в еврокубках. 

Этой осенью «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы в 12 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

«Не провал, не катастрофа, не стыд, Это нормальная рабочая ситуация. Наверное, уровень чемпионат падает.

Нет таких звезд, как Витцель, Халк, выступавшие за «Зенит», Вальбуэна, который играл в «Динамо», Лима в свое время был в «Локомотиве».

Без этих звезд хуже развиваются молодые игроки, — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».

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