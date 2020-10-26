Суд по делу о нарушениях антиковидных норм на стадионе ЦСКА пройдет 23 ноября

Определена дата заседания суда по поводу несоблюдения санитарных норм на во время матча 11-го тура РПЛ ЦСКА — (3:1).

Заседание состоится 23 ноября, начало – в 10:00, сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

Ранее стало известно, что ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение антиковидных норм на стадионе.

Проверкой Роспотребнадзора было установлено, что на домашнем стадионе красно-синих допускались нарушения социального дистанцирования.

Организаторы также не следили за тем, что некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Ранее за аналогичное нарушение был оштрафован – его обязали выплатить 300 тысяч рублей, также был составлен протокол в отношении генерального директора клуба .

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