Адам Яндиев выпущен из изолятора

Экс-боец UFC Адам Яндиев сообщил, что накануне был освобожден из ИВС, где находился несколько дней за драку с тяжеловесом ММА Сергеем Харитоновым.

«Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым», – заявил Яндиев.

Яндиева не могли удерживать больше двое суток без соответствующего решения суда, поэтому он был отпущен на свободу. Он находится под подпиской о невыезде.

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