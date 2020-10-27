В Саудовской Аравии стартовал первый женский футбольный чемпионат

В Саудовской Аравии на этой неделе стартовал первый в истории страны розыгрыш женского чемпионата по футболу.
В первенстве принимают участие 24 команды из Даммама, Джедды и Эр-Рияда. Победитель турнира получит денежный приз в размере 133 тысяч долларов.
В январе 2018 года в Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы во время матчей мужских команд.
Саудовская Аравия отдает государственные клубы инвесторам. Цель – избавиться от нефтяной зависимости
В Саудовской Аравии женщин пустили на футбол. Впервые в истории
الدوري النسائي لكرة القدم ينطلق اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة #السعودية .#سعوديات_مبدعات #المنطقة_الشرقية pic.twitter.com/AZCFhl0j69— سعوديات مبدعات (@s_wksa) November 17, 2020