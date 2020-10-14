Месси после вопроса о Гризманне: «Я устал быть причиной всех проблем «Барсы», если честно»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эрика Олатса, бывшего агента форварда сине-гранатовых Антуана Гризманна.
«Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе», – сказал Месси, находясь в аэропорту Барселоны, куда он прилетел из расположения сборной Аргентины.
Напомним, аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барсы» прошлым летом и хотел покинуть клуб.
Звучали предположения о том, что адаптация нападающего Антуана Гризманна в каталонском клубе проходит тяжело из-за того, что у него не сложились отношения с Месси.
Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана. Он и император, и монарх в «Барсе»
Дядя Гризманна: «В «Барсе» работают недостаточно усердно. Тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям»