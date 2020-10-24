Хабиб об открытии оператора мобильной связи: «За основу работы взяты мои собственные ценности – честность и ответственность»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию об открытии виртуального оператора мобильной связи Eagle Mobile.

«Честность и ответственность – это принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру. Сегодня я готов пойти дальше – и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил.

Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор Eagle Mobile, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения.

Пока зона покрытия – Москва и Московская область, но это только начало, наши планы куда масштабнее», – рассказал Нурмагомедов.

Eagle Mobile начнет деятельность в декабре. Проект запустят на сетях Tele2.

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