Хабиб об открытии оператора мобильной связи: «За основу работы взяты мои собственные ценности – честность и ответственность»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию об открытии виртуального оператора мобильной связи Eagle Mobile.
«Честность и ответственность – это принципы, на которых я строил свою спортивную карьеру. Сегодня я готов пойти дальше – и уже могу сообщить вам важную новость, которую так долго готовил.
Уже скоро я и моя команда запустим новый мобильный оператор Eagle Mobile, за основу работы которого взяты мои собственные ценности и убеждения.
Пока зона покрытия – Москва и Московская область, но это только начало, наши планы куда масштабнее», – рассказал Нурмагомедов.
Eagle Mobile начнет деятельность в декабре. Проект запустят на сетях Tele2.
Хабиб запустит виртуального оператора связи Eagle Mobile