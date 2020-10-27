Лев не уйдет из сборной Германии после 0:6 от Испании

продолжит исполнять обязанности тренера сборной Германии, несмотря на разгром от Испании (0:6) в матче .

60-летний специалист встретился с главой Немецкого футбольного союза Фритцем Келлером и генеральным менеджером сборной Германии Оливером Бирхоффом. На этой встрече обсуждался кризис, в который угодила команда, пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Стороны приняли следующее решение: Лев не стал подавать в отставку, его руководители также не стали его увольнять. Тренер продолжит готовить команду к чемпионату Европы, который должен пройти летом 2021 года.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Баварии» Ханси Флик может сменить Лева в сборной Германии.

Испания избила Германию 6:0 – самый жестокий разгром немцев в истории. И это в день, когда Нойер официально стал главным вратарем страны