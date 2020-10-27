Лев не уйдет из сборной Германии после 0:6 от Испании

Теги Йоахим Лев Сборная Германии по футболу Оливер Бирхофф Немецкий футбольный союз Лига наций УЕФА Фритц Келлер Футбол

Йоахим Лев продолжит исполнять обязанности тренера сборной Германии, несмотря на разгром от Испании (0:6) в матче Лиги наций.

60-летний специалист встретился с главой Немецкого футбольного союза Фритцем Келлером и генеральным менеджером сборной Германии Оливером Бирхоффом. На этой встрече обсуждался кризис, в который угодила команда, пишет Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Стороны приняли следующее решение: Лев не стал подавать в отставку, его руководители также не стали его увольнять. Тренер продолжит готовить команду к чемпионату Европы, который должен пройти летом 2021 года.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Баварии» Ханси Флик может сменить Лева в сборной Германии.

Испания избила Германию 6:0 – самый жестокий разгром немцев в истории. И это в день, когда Нойер официально стал главным вратарем страны

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