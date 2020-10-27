Флик может возглавить сборную Германии летом. Немецкий футбольный союз обсуждает его приглашение

Немецкий футбольный союз занимается поиском нового главного тренера национальной сборной.

Накануне Германия проиграла Испании (0:6) и не сумела пробиться в полуфинал Лиги наций. Это поражение стало самым крупным для команды в официальных матчах.

По данным Sport Bild, в Немецком футбольном союзе заинтересованы в приглашении главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика в случае отставки следующим летом.

Отмечается, что Флик недоволен рядом последних решений «Баварии», в частности, вероятным уходом и следующим летом.

У обоих футболистов истекают сроки контрактов, которые по разным причинам, скорее всего, не будут продлены.

Испания избила Германию 6:0 – самый жестокий разгром немцев в истории. И это в день, когда Нойер официально стал главным вратарем страны