Евгений Устюгов подал апелляцию на решение Антидопинговой панели CAS аннулировать его результаты с 2010-го по 2014-й

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда ( ) об обвинениях в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

« подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS.

Пока это просто поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», – сказал Панич.

Ранее Антидопинговая панель CAS признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Решением Панели у спортсмена были аннулированы все результаты за четыре с лишним сезона – с 24 января 2010-го по конец сезона-2013/14.

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