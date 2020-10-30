Евгений Устюгов подал апелляцию на решение Антидопинговой панели CAS аннулировать его результаты с 2010-го по 2014-й

Теги сборная России допинг CAS Евгений Устюгов Р-Спорт Алексей Панич Биатлон

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS) об обвинениях в нарушении антидопинговых правил. 

Об этом сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич

«Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели CAS.

Пока это просто поданная апелляция, о сроках пока сказать сложно», – сказал Панич.

Ранее Антидопинговая панель CAS признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. 

Решением Панели у спортсмена были аннулированы все результаты за четыре с лишним сезона – с 24 января 2010-го по конец сезона-2013/14. 

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