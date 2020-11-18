Сегодня пройдет драфт НБА-2020

Сегодня состоится церемония драфта НБА 2020 года.

Мероприятие пройдет в студии ESPN в Бристоле, штат Коннектикут в режиме видеоконференции.

Изначально планировалось, что драфт будет проведен летом в спортивном комплексе «Барклайс-центр» в Бруклинe, однако из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена. Это первый драфт с 1975 года, который не будет проведен в июне.

Первой на драфте-2020 будет выбирать «Миннесота». Вторым пиком обладает «Голден Стэйт», третьим – «Шарлотт».

Церемонию бесплатно покажет в России медиасервис MEGOGO в рамках программы сотрудничества с НБА.

Старт – 19 ноября в 3:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна в VK и на официальной странице НБА в России.

Также на Sports.ru ведется текстовый онлайн церемонии драфта.

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Драфт НБА сегодня. Кого нужно знать уже сейчас?