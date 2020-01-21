Глава минского «Динамо» отрицает причастность к убийству Бондаренко. В сети появилась аудиозапись, вероятно, указывающая на его участие в нападении

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» и Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков подозревается в том, что был соучастником нападения в Минске на 31-летнего Романа Бондаренко наряду с бывшим кикбоксером и бойцом ММА Дмитрием Шакуто. Позже пострадавший скончался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Ранее Басков отказывался от комментариев прессе, включая белорусскую Tribuna.com, но вывесил на сайте федерации хоккея заявление, в котором назвал обвинения «необоснованными».

«Поводом для обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, послужила исключительно моя гражданская позиция», – сказано в заявлении.

Телеграм-канал Nexta Live опубликовал аудиозапись телефонного разговора людей, чьи голоса похожи на Баскова и Шакуту, они обсуждают свое участие в нападении на Бондаренко. Собеседники, в частности, говорят о том, что отдали пострадавшего в РОВД не с такими сильными травмами.

Многотысячный марш памяти Бондаренко в Минске в воскресенье был жестоко разогнан силовиками, более 1200 человек арестованы.

Басков сделал стремительную карьеру после того, как стал тренером сына Лукашенко. Теперь спортивный функционер регулярно участвует в мероприятиях в поддержку Александра Лукашенко – митингах и автопробегах.