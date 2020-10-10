«Реал» и Рамос договорились о продлении контракта на два года

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Капитана «Реала» Серхио Рамос, вероятно, в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

Стороны достигли принципиальной договоренности о продлении договора еще на два года, сообщает As со ссылкой на El Larguero.

Осталось согласовать мелкие финансовые детали. Переговоры напрямую ведут сам 34-летний игрок и президент клуба Флорентино Перес, в них не участвуют посредники и брат и агент Рамоса.

«Реал» планирует объявить о продлении контракта с Рамосом до конца года.

Защитник выступает за «Реал» с сезона-2005/06. В общей сложности он провел за клуб 660 матчей, пять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды – Лигу чемпионов.

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