Хабиб завершил карьеру после победы над Гейджи, «Спартак» – лидер РПЛ, «Барса» проиграла «Реалу», а «Зенит» – «Рубину» и другие новости утра

1. Хабиб победил Гейджи треугольником на UFC 254. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 29 побед и ни одного поражения.

Волков нокаутировал Харриса. Анкалаев вырубил Куцелабу.

2. В Каталонии прошло класико! «Реал» обыграл «Барсу» – 3:1, Рамос с пенальти забил победный гол на «Камп Ноу». Месси повторил свою худшую серию – 6 матчей без голов «Реалу». Также в Ла Лиге «Атлетико» победил «Бетис», «Севилья» проиграла «Эйбару».

3. «Спартак» стал лидером РПЛ, победив «Краснодар» в гостях – 3:1. Отрыв от «Зенита» – 3 очка, поскольку питерцы проиграли «Рубину» – 1:2. Это первое домашнее поражение клуба в РПЛ с 2018 года. А «Спартак» предложил Тедеско продлить контракт.

«Ротор» впервые за 16 лет выиграл в РПЛ, одолев «Локомотив» – 2:1. «Динамо» выиграло первый матч при Шварце, взяв верх над «Сочи» – 3:1. Грулев, в предыдущем туре сломавший нос Карпову, на этот раз разбил ту же часть лица Миладиновичу.

Роспотребнадзор подтвердил, что матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в Москве, пустят 2730 зрителей. Азмун был отстранен от работы с «Зенитом» до теста на коронавирус ввиду недомогания.

Еськов завершил карьеру арбитра по состоянию здоровья.

4. В Англии «Ливерпуль» победил «Шеффилд», «МЮ» и «Челси» сыграли 0:0, «Ман Сити» и «Вест Хэм» – 1:1.

5. В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Боруссия» с крупным счетом обыграла «Шальке» в рурском дерби. Гельзенкирхенцы продолжают идти ко дну. У Холанда теперь 5 голов в 5 матчах, но у Левандовского вдвое больше.

6. В Серии А «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории», «Интер» победил «Дженоа», «Лацио» – «Болонью».

7. Под Выборгом застрелили отца бывшего пилота «Формулы-1» Петрова.

8. В рамках квалификации Гран-при Португалии Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – тринадцатый.

9. Коляда победил на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, Мозалев – второй, Алиев – третий. Что касается одиночниц – Усачева выиграла короткую программу, Щербакова – вторая, Туктамышева – третья.

10. В КХЛ «Локомотив» победил «Нефтехимик», «Автомобилист» проиграл «Авангарду».

Далее цитаты.

Хабиб Нурмагомедов: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»

Роналду – Хабибу: «Поздравляю, бро. Твой отец гордится тобой»

Сергей Семак: «Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды»

Мурад Мусаев: «Если не было нарушения перед голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо?»

Роналд Куман: «Я не понимаю ВАР, он работает против нас. «Барса» не заслуживает таких поражений»

Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

Неманя Пейчинович: «Россияне свободны, могу сказать по жизни в Москве. В Европе свободы нет»

Гендиректор «Газпром Арены»: «Если бы «Зенит» строил стадион, возможно, было бы быстрее и дешевле. Есть избыточные решения»

Плющенко об оценках Туктамышевой: «Можем красиво кататься и вращаться, не рисковать и быть выше?»

Джастин Гейджи: «Теперь, когда Хабиб завершил карьеру, я номер один в легком весе»