Кубок России. Щербакова, Туктамышева, Усачева и Самодурова выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты Кубок России Елизавета Туктамышева женское катание Елизавета Нугуманова Софья Самодурова Анна Щербакова Анастасия Гулякова Дарья Усачева Алина Забора Арина Андреева Фигурное катание

24 октября на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи женщины выступят с короткими программами

Кубок России по фигурному катанию

3-й этап

Сочи

Женщины

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 16:20 – на Первом канале

Первая разминка

1. Станислава Молчанова

2. Арина Андреева

3. Анастасия Гулякова

4. Мария Кирсанова

5. Екатерина Монич

Вторая разминка

6. Алина Забора

7. Дарья Усачева

8. Елизавета Туктамышева

9. Софья Самодурова

10. Анна Щербакова

11. Елизавета Нугуманова

Расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

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