Еськов завершил карьеру арбитра по состоянию здоровья

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что Алексей Еськов решил завершить карьеру арбитра.

« действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья.

Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в Премьер-лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», – сообщил Хачатурянц.

Напомним, последним матчем в карьере Еськова была встреча 1-го тура РПЛ-2020/21 между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Еськов был видеопомощником арбитра. В конце матча в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который в РФС в итоге признали ошибочным.