Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Вероны», «Наполи» в гостях у «Беневенто», «Милан» сыграет с «Ромой» в понедельник

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В 5-м туре итальянской Серии А «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории» (1:3), «Интер» победил «Дженоа» (2:0).

В воскресенье «Наполи» встречается в гостях с «Беневенто», «Ювентус» принимает «Верону».

Завершится тур в понедельник матчем «Милан» – «Рома».

Чемпионат Италии

5-й тур

Кальяри – Кротоне
Дата проведения
25 октября, 14.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Специя
Дата проведения
25 октября, 17.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Наполи
Дата проведения
25 октября, 17.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Удинезе
Дата проведения
25 октября, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Верона
Дата проведения
25 октября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Милан – Рома
Дата проведения
26 октября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Торино 3:3 (0:1, 3:2)
Дата проведения
23 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33 Линетти, 1:1 – 71 Джуричич, 1:2 – 77 Белотти, 1:3 – 79 Лукич, 2:3 – 84 Кирикеш, 3:3 – 85 Капуто.
СассуолоКонсильи, Айхан (Мюльдюр, 61), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос (Рожерио, 74), Лопес (Бога, 61), Локателли, Берарди, Распадори (Бурабия, 62), Джуричич (Траоре, 90), Капуто.
ТориноСиригу, Войвода (Синго, 62), Бремер, Войнович, Родригес (Ансальди, 89), Мейте, Ринкон (Сегре, 89), Линетти, Лукич, Белотти, Верди (Нкулу, 74).
Предупреждения:
Войвода (27), Феррари (59), Ринкон (73), Берарди (77).

 

Аталанта – Сампдория 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
24 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
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Голы:
0:1 – 13 Куальярелла, 0:2 – 59 Торсбю, 1:2 – 80, пенальти Сапата, 1:3 – 90 Янкто.
АталантаСпортьелло, Депаоли (Хатебур, 60), Паломино, Гимшити, Мохика (Гозенс, 46), Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон (Малиновский, 63), Шутало (Толои, 46), Ламмерс (Сапата, 46).
СампдорияАудеро, Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор (Лерис, 73), Янкто, Рамирес (Верре, 66), Куальярелла (Кейта Бальде, 66).
Предупреждения:
Тонелли (31), Мохика (44), Йосида (47), Малиновский (66), Кейта Бальде (69), Янкто (71), Паломино (86).

 

Дженоа – Интер 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
24 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
0:1 – 64 Лукаку, 0:2 – 79 Д`Амброзио.
ДженоаПерин, Гильоне, Гольданига, Сапата, Чиборра (Пеллегрини, 46), Бадель (Зайц, 61), Бехрами (Радованович, 61), Пьяца (Шомуродов, 65), Ровелла (Мелегони, 84), Бани, Пандев.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Раноккия, Бастони, Дармиан (Коларов, 80), Видаль (Наингголан, 80), Перишич (Хакими, 58), Брозович, Эриксен (Барелла, 58), Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.
Предупреждения:
Мартинес (40), Бани (86).

 

Лацио – Болонья 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
24 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 54 Луис Альберто, 2:0 – 76 Иммобиле, 2:1 – 90 де Сильвестри.
ЛациоРейна, Габаррон, Ачерби, Худт, Марушич (Лаццари, 42), Акпа-Акпро, Лейва (Эскаланте, 42; Пароло, 79), Луис Альберто (Перейра, 79), Фарес, Корреа (Мурики, 64), Иммобиле.
БолоньяСкорупски, Хики (Денсвил, 89), де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Сориано, Сванберг (Бальдурссон, 73), Сансоне (Сантандер, 81), Схаутен, Орсолини (Виньято, 81), Паласио (Барроу, 72).
Предупреждения:
Ачерби (30), Ларангейра (55), Томиясу (58), Худт (60), Сванберг (66), Акпа-Акпро (70).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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