Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Вероны», «Наполи» в гостях у «Беневенто», «Милан» сыграет с «Ромой» в понедельник

В 5-м туре итальянской Серии А «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории» (1:3), «Интер» победил «Дженоа» (2:0).

В воскресенье «Наполи» встречается в гостях с «Беневенто», «Ювентус» принимает «Верону».

Завершится тур в понедельник матчем «Милан» – «Рома».

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5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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