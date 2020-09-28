Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Вероны», «Наполи» в гостях у «Беневенто», «Милан» сыграет с «Ромой» в понедельник

В 5-м туре итальянской Серии А «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории» (1:3), «Интер» победил «Дженоа» (2:0).
В воскресенье «Наполи» встречается в гостях с «Беневенто», «Ювентус» принимает «Верону».
Завершится тур в понедельник матчем «Милан» – «Рома».
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
- 25 октября, 14.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 25 октября, 17.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 25 октября, 17.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 25 октября, 20.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 25 октября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 33 Линетти, 1:1 – 71 Джуричич, 1:2 – 77 Белотти, 1:3 – 79 Лукич, 2:3 – 84 Кирикеш, 3:3 – 85 Капуто.
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Сассуоло –
Консильи, Айхан (Мюльдюр, 61), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос (Рожерио, 74), Лопес (Бога, 61), Локателли, Берарди, Распадори (Бурабия, 62), Джуричич (Траоре, 90), Капуто.
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Торино –
Сиригу, Войвода (Синго, 62), Бремер, Войнович, Родригес (Ансальди, 89), Мейте, Ринкон (Сегре, 89), Линетти, Лукич, Белотти, Верди (Нкулу, 74).
- Дата проведения
- 24 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 0:1 – 13 Куальярелла, 0:2 – 59 Торсбю, 1:2 – 80, пенальти Сапата, 1:3 – 90 Янкто.
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Аталанта –
Спортьелло, Депаоли (Хатебур, 60), Паломино, Гимшити, Мохика (Гозенс, 46), Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон (Малиновский, 63), Шутало (Толои, 46), Ламмерс (Сапата, 46).
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Сампдория –
Аудеро, Тонелли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор (Лерис, 73), Янкто, Рамирес (Верре, 66), Куальярелла (Кейта Бальде, 66).
- Предупреждения:
- Тонелли (31), Мохика (44), Йосида (47), Малиновский (66), Кейта Бальде (69), Янкто (71), Паломино (86).
- Дата проведения
- 24 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 64 Лукаку, 0:2 – 79 Д`Амброзио.
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Дженоа –
Перин, Гильоне, Гольданига, Сапата, Чиборра (Пеллегрини, 46), Бадель (Зайц, 61), Бехрами (Радованович, 61), Пьяца (Шомуродов, 65), Ровелла (Мелегони, 84), Бани, Пандев.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Раноккия, Бастони, Дармиан (Коларов, 80), Видаль (Наингголан, 80), Перишич (Хакими, 58), Брозович, Эриксен (Барелла, 58), Мартинес (Пинамонти, 72), Лукаку.
- Дата проведения
- 24 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 54 Луис Альберто, 2:0 – 76 Иммобиле, 2:1 – 90 де Сильвестри.
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Лацио –
Рейна, Габаррон, Ачерби, Худт, Марушич (Лаццари, 42), Акпа-Акпро, Лейва (Эскаланте, 42; Пароло, 79), Луис Альберто (Перейра, 79), Фарес, Корреа (Мурики, 64), Иммобиле.
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Болонья –
Скорупски, Хики (Денсвил, 89), де Сильвестри, Томиясу, Ларангейра, Сориано, Сванберг (Бальдурссон, 73), Сансоне (Сантандер, 81), Схаутен, Орсолини (Виньято, 81), Паласио (Барроу, 72).
- Предупреждения:
- Ачерби (30), Ларангейра (55), Томиясу (58), Худт (60), Сванберг (66), Акпа-Акпро (70).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.