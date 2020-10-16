Мурад Мусаев: «Если не было нарушения перед голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо?»

Главный тренер поделился мыслями после матча 12-го тура со (1:3).

«В первом тайме мы неправильно располагались в обороне, позволяя сопернику отрезать группу футболистов. Мы недостаточно качественно действовали в подборах и проиграли много единоборств в середине поля.

Во втором тайме эти компоненты мы смогли улучшить, отыграли один мяч, но у нас не хватило ресурса, не смогли освежить игру и пропустили в одной из быстрых атак.

Я за жесткую борьбу в футболе. Если не было нарушения в эпизоде с голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо, где шла плюс-минус такая же борьба? Нужно быть последовательным, не опускать планку или свистеть все», – сказал тренер.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.