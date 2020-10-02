Чемпионат Испании. «Барса» сразится с «Реалом», «Атлетико» примет «Бетис»

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7-й тур Ла Лиги открылся матчем «Эльче» – «Валенсия» (2:1).

В субботу «Барселона» играет дома с «Реалом», «Севилья» – с «Эйбаром», «Атлетико» принимает «Бетис».

В воскресенье «Вильярреал» встречается на выезде с «Кадисом».

Чемпионат Испании

7-й тур

Барселона – Реал Мадрид
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Камп Ноу»
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Осасуна – Атлетик
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Эйбар
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Бетис
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Алавес
Дата проведения
25 октября, 16.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Вильярреал
Дата проведения
25 октября, 18.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Гранада
Дата проведения
25 октября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Уэска
Дата проведения
25 октября, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Сельта
Дата проведения
26 октября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Эльче – Валенсия 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Хосан, 2:0 – 37 Фидель, 2:1 – 74 Тони Лато.
ЭльчеБадия, Хосема, Барраган, Верду, Лукуми (Моренте, 46), Хосан (Кальво, 90), Милья, Фидель, Ригони (Коне, 63), Гути (Мфулу, 90), Марконе.
ВаленсияДоменек, Гайя (Ли Кан Ин, 68), Тони Лато, Диакаби (Гильямон, 60), Васс (Рачич, 86), Гедеш (Вальехо, 68), Муса (Джейсон, 86), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Гамейро.
Предупреждения:
Габриэл Паулиста (45), Хосема (77), Фидель (86), Барраган (90), Тони Лато (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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