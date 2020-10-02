Чемпионат Испании. «Барса» сразится с «Реалом», «Атлетико» примет «Бетис»

7-й тур Ла Лиги открылся матчем «Эльче» – «Валенсия» (2:1).
В субботу «Барселона» играет дома с «Реалом», «Севилья» – с «Эйбаром», «Атлетико» принимает «Бетис».
В воскресенье «Вильярреал» встречается на выезде с «Кадисом».
Чемпионат Испании
7-й тур
- Дата проведения
- 24 октября, 17.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 24 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 25 октября, 16.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 25 октября, 18.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 25 октября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 25 октября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Мартинес Валеро»
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Эльче –
Бадия, Хосема, Барраган, Верду, Лукуми (Моренте, 46), Хосан (Кальво, 90), Милья, Фидель, Ригони (Коне, 63), Гути (Мфулу, 90), Марконе.
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Валенсия –
Доменек, Гайя (Ли Кан Ин, 68), Тони Лато, Диакаби (Гильямон, 60), Васс (Рачич, 86), Гедеш (Вальехо, 68), Муса (Джейсон, 86), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Гамейро.
- Предупреждения:
- Габриэл Паулиста (45), Хосема (77), Фидель (86), Барраган (90), Тони Лато (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.