Чемпионат Испании. «Барса» сразится с «Реалом», «Атлетико» примет «Бетис»

7-й тур Ла Лиги открылся матчем «Эльче» – «Валенсия» (2:1).

В субботу «Барселона» играет дома с «Реалом», «Севилья» – с «Эйбаром», «Атлетико» принимает «Бетис».

В воскресенье «Вильярреал» встречается на выезде с «Кадисом».

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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