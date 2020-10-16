Роналд Куман: «Я не понимаю ВАР, он работает против нас. «Барса» не заслуживает таких поражений»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в 7-м туре Ла Лиги.

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, напомним, назначил пенальти после того, как Клеман Лангле схватил Серхио Рамоса за футболку в штрафной.

– Мы играли хорошо, создавали моменты. Во втором тайме тоже были хороши. Сложно понять, но мы не заслуживали поражения в матче.

Некоторые решения арбитра мне не понятны. Решение [о пенальти] сильно повлияло на окончательный результат матча. До пенальти мы были хороши.

– Что скажете о пенальти?

– Это оказало большое влияние. Я не понимаю ВАР. Думаю, ВАР действует против «Барселоны». Захваты всегда бывают в штрафной.

Мы сыграли пять матчей, и ни в одном матче не было решения в нашу пользу. Карточки «Хетафе»… Мы не заслуживаем таких поражений.

– Что вы сказали судье?

– «Для вас это пенальти? Хорошо, для меня нет». Также сказал ему, мол, надеюсь, что однажды они смогут объяснить мне, как работает ВАР в Испании.

Мы сыграли пять туров, а ВАР действовал только против «Барсы». Ни разу в нашу пользу.

Не было пенальти на Месси в Севилье, двух красных с «Хетафе» тоже. Я спросил его, почему ВАР действует только против «Барсы», – сказал Куман.

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