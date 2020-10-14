Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

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Богдан Головко, судья матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0), дал комментарий после нападения.

Арбитр, чьи слова приводит «Грозный-информ», рассказал, что после завершения игры к нему с трибуны спустился человек и выразил недовольство по поводу судейства.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», – цитирует Головко грозненское медиа.

Появлялась информация, что в нападении принял участие сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту и генерального директора академии «Рамзан».

Ранее в РПЛ сообщили, что на арбитра напал представитель «Ахмата». В протоколе матча указано, что в избиении участвовали «посторонние лица».

«Ахмат» принес Головко извинения и пообещал провести внутреннее расследование.

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