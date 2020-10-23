Под Выборгом застрелили отца экс-пилота «Ф-1» Виталия Петрова

Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров – отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова – был застрелен в Выборге.

Тело Петрова нашли в его коттедже. По одной из версий, Петров-старший погиб в результате покушения.

в данный момент находится в Портимане, где выполняет обязанности стюарда на Гран-при Португалии, и не стал комментировать смерть отца.

«Без комментариев», – сказал Виталий.

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