Под Выборгом застрелили отца экс-пилота «Ф-1» Виталия Петрова

Теги происшествия ФИА Sports.ru Виталий Петров Формула-1 Гран-при Португалии Авто

Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров – отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова – был застрелен в Выборге.

Тело Петрова нашли в его коттедже. По одной из версий, Петров-старший погиб в результате покушения.

Виталий Петров в данный момент находится в Портимане, где выполняет обязанности стюарда ФИА на Гран-при Португалии, и не стал комментировать смерть отца.

«Без комментариев», – сказал Виталий.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья