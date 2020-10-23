Михаил Коляда победил на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, Мозалев – 2-й, Алиев – 3-й

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Михаил Коляда одержал победу на третьем этапе Кубка России в Сочи. 

Кубок России по фигурному катанию

3-й этап

Сочи

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Коляда – 283,44

2. Андрей Мозалев – 274,44

3. Дмитрий Алиев – 250,71

4. Илья Яблоков – 236,77

5.  Артем Лежеев – 214,59

6. Максим Варакин – 182,87

7. Владислав Катичев – 135,50

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев – 183,78

2. Михаил Коляда – 181,72

3. Дмитрий Алиев – 156,70

4. Илья Яблоков – 154,50

5. Артем Лежеев – 152,56

6. Максим Варакин – 122,90

7. Владислав Катичев – 87,00

Короткая программа 

1. Михаил Коляда – 101,72

2. Дмитрий Алиев – 94,01

3. Андрей Мозалев – 90,66

4. Илья Яблоков – 82,27

5. Артем Лежеев – 62,03

6. Максим Варакин – 59,97

7. Владислав Катичев – 48,50

Расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

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