Михаил Коляда победил на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, Мозалев – 2-й, Алиев – 3-й

Михаил Коляда одержал победу на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Кубок России по фигурному катанию
3-й этап
Сочи
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Коляда – 283,44
2. Андрей Мозалев – 274,44
3. Дмитрий Алиев – 250,71
4. Илья Яблоков – 236,77
5. Артем Лежеев – 214,59
6. Максим Варакин – 182,87
7. Владислав Катичев – 135,50
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев – 183,78
2. Михаил Коляда – 181,72
3. Дмитрий Алиев – 156,70
4. Илья Яблоков – 154,50
5. Артем Лежеев – 152,56
6. Максим Варакин – 122,90
7. Владислав Катичев – 87,00
Короткая программа
1. Михаил Коляда – 101,72
2. Дмитрий Алиев – 94,01
3. Андрей Мозалев – 90,66
4. Илья Яблоков – 82,27
5. Артем Лежеев – 62,03
6. Максим Варакин – 59,97
7. Владислав Катичев – 48,50
Расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи