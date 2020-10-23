«Можем красиво кататься и вращаться, не рисковать и быть выше?» Плющенко поддержал Туктамышеву после короткой программы на Кубке России

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин Кубок России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал чемпионку мира Елизавету Туктамышеву после короткой программы на этапе Кубка России, где она заняла третье место. 

«Сегодня хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву, с которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за ее долголетие в спорте, за сложный контент программ и за ее сильный волевой характер!

Какой Лиза должна быть сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!

А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься, очень красиво вращаться, закрывать глаза на ошибки на прыжках, не рисковать, не прыгать 3,5 и быть выше Лизы?

И я буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперед и уважать труд спортсменов и таких великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин!

Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок ультра-си в короткой программе, так как это все-таки прежде всего спорт наивысших достижений, а не только катания», – написал Плющенко. 

Туктамышева в новом платье и с тейпами на плече сделала суперпрыжок, но странно уступила Щербаковой (с ошибкой) и юниорке Усачевой

Тарасова об оценках Туктамышевой: «Странно, что она недобирает. Но это такая система судейства. Я получаю такие шоковые удары от нее»

 
 
 
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Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

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